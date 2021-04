Un sondaggio per valutare lo stato d’animo dei cittadini di Varese sul tema sicurezza

«I Varesini, in soli due giorni dalla pubblicazione del nostro sondaggio, hanno dimostrato che la sicurezza è un tema che hanno molto a cuore, rispondendo con partecipazione ed entusiasmo – Commenta Carlo Alberto Coletto, segretario Cittadino di Varese in Azione – Più di 100 cittadini hanno già dimostrato una partecipazione attiva, rispondendo alle domande relative alla Sicurezza Urbana nel sondaggio che abbiamo proposto dalla nostra pagina facebook».

L’obiettivo del sondaggio è valutare lo stato d’animo dei varesini in merito all’argomento, per farne una raccolta dati che possa essere un miglior indirizzamento per le proposte che Varese in Azione desidera mettere in campo.

«Il coinvolgimento così solerte dei nostri concittadini ci ha confermato che il tema è urgente ed impellente – continua Coletto – e che quindi non può essere sottovalutato né differito. Vorremmo conoscere il sentore dei varesini, per capire se si sentono di vivere in una città sicura o perché possano non avere questa percezione. La sicurezza di una città è alla base di qualsiasi iniziativa vi si possa svolgere, eventi locali e di attrattiva turistica, ma la priorità è certamente legata ai meno giovani, che vorremmo si potessero sentire salvaguardati e dei più giovani, che possano trascorrere non appena sarà possibile piacevoli serate di divertimento, senza che vi sia sempre l’ombra di possibili episodi sgradevoli.

Dai primi dati ci sono quartieri che sollevano alcune problematiche specifiche, ma soprattutto è il centro storico a preoccupare, con zone ritenute pericolosamente insicure e questo non è certo un buon sentore, soprattutto in un periodo come questo, dove la sensibilità di ognuno è amplificata».

Il sondaggio resterà online fino a metà Maggio sulla pagina Varese in Azione e i dati verranno poi resi pubblici.