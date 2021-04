Vaccini ai disabili, Monti: “Dal Pd polemiche strumentali”

Il consigliere regionale Emanuele Monti, della Lega, è intervenuto oggi sulle critiche sollevate da Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Regione, il quale ha detto che «Su persone fragili, disabili e caregiver ci sono stati errori e informazioni contradditorie».

«Come al solito il Pd non si smentisce – ribatte Monti – Sulla campagna vaccinale sa fare solo polemiche strumentali, in questo caso senza neanche studiare o approfondire la questione. Regione Lombardia riceve dall’Inps gli elenchi delle persone estremamente vulnerabili, i cui nominativi vengono caricati nel proprio sito per evitare che furbetti finti disabili si registrino per poter accedere arbitrariamente al vaccino, scavalcando chi invece ha diritto ad averlo».

«Questi elenchi in alcuni casi non erano perfettamente aggiornati e non riconoscevano talune persone – spiega il consigliere regionale leghista – proprio per questa ragione sono stati previste le figure dei vax manager, i responsabili per la campagna vaccinale per le persone fragili, che con mail e telefono a disposizione, pubblicati sui siti dell’Ats e di Regione Lombardia, sono contattabili per ovviare all’errore».

«Anch’io proprio oggi, come Pizzul, ho ricevuto diverse richieste da parte di persone disabili ma a differenza del collega del Pd non ho steso un comunicato stampa per attaccare Regione Lombardia ma ho girato i numeri ai vax manager che hanno risposto e preso in carico il 100% di queste richieste – aggiunge Monti – Ho anche sentito personalmente l’assessore Locatelli che mi ha confermato la massiccia presa in carico anche nelle eccezioni e che il sistema delle prenotazioni sta procedendo ottimamente: stiamo raggiungendo quasi quota due milioni di vaccinazioni, prima regione in Italia. Anche a livello di vaccinazioni giornaliere pro quota e pro abitante siamo tra le regioni che stanno vaccinando di più. Il problema semmai è di raggiungere il 40% delle potenziali somministrazioni, dato che mancano i vaccini. E al riguardo ricordo a Pizzul che fu il Governo precedente, di cui faceva parte il Pd, che si dimostrò dormiente nell’acquisto dei vaccini. Invece la via maestra è solo questa: accelerare sulle acquisizioni per poter vaccinare i lombardi, tutti e subito».