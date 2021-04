Il Varese e il legame con la città: non “Varesello” ma centro sportivo Bustecche

Sapete quali sono state le prime parole pronunciate dal presidente del “Città di Varese” Stefano Amirante nell’annunciare l’avvenuto accordo tra comune e società calcistica Città di Varese per la riqualificazione del centro sportivo in via Majano a Varese?

«Per favore non chiamatelo più Varesello».

Il vecchio nome del centro che verrà totalmente ristrutturato dalla società non piace proprio al presidente, che ha precisato proprio all’inizio della presentazione: «Lo ribadisco e ribadirò finché non sarà un nome acquisito: non chiameremo più questo campo “Varesello”, perchè ritengo che sia giusto dare una valorizzazione al territorio».

Quindi: «D’ora in poi si chiama “Centro sportivo delle Bustecche”, il quartiere che ci ospita: mi piace di più».

Il motivo è stato subito chiarito: «Il nome “Varesello” secondo me è un nome che vuole scimmiottare altre situazioni, mentre per me è più importante valorizzare Varese. Quindi si chiamerà con il nome del quartiere in cui si trova».