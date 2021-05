È ai nastri di partenza il “Progetto Binda 2021”. La serie di eventi promossi dalla Società Ciclistica Alfredo Binda durante il 2021 inizierà domenica prossima con la realizzazione di due manifestazioni con protagonisti i giovani.

A Villadosia di Casale Litta il 9 maggio ci sarà una giornata interamente dedicata al ciclismo, con i bindiani che organizzeranno in sinergia con l’Associazione Sportiva Casalese. Nella mattinata gli Esordienti si contenderanno la prima edizione della “Giovane Tre Valli Varesine”, nel pomeriggio i ragazzi della categoria Juniores saranno in gara nella 44esima Piccola Tre Valli Varesine valida come 11° Trofeo Giacomo Besani alla memoria e 5° Trofeo Mamma Guerrina alla memoria.

La serie di manifestazioni promosse da Renzo Oldani e dai suoi collaboratori continuerà con il 3° Trofeo Comune di Besozzo per Giovanissimi, il 18 luglio, e con il nutrito programma del mese di ottobre con due giornate riservate agli Amatori, sabato 2 e domenica 3, impegnati nella quinta Gran Fondo Tre Valli Varesine – UCI Gran Fondo World Series, e martedì 5 ottobre con l’edizione numero uno della Tre Valli Varesine Femminile e l’edizione numero 100 della Tre Valli Varesine per professionisti, con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese.