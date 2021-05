Aperte le iscrizioni al Corso di Primo Soccorso Pediatrico di Sos Malnate

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Primo Soccorso Pediatrico organizzato da Sos Malnate. Il corso è organizzato in 2 lezioni: una online e una in presenza all’aperto. Sono però limitati a 20 i posti per il corso.

Le date: giovedì 10 giugno dalle ore 20.45 alle 22 il primo incontro on-line sulla piattaforma zoom; sabato 12 giugno, dalle ore 14.30 alle 17.30 in presenza all’aperto a Casa Grizzetti (in Via Settembrini 33 , Malnate). In caso di maltempo questa lezione sarà rinviata.

Gli argomenti del corso tratteranno manovre di disostruzione pediatrica, rianimazione cardiopolmonare infante e bambini, prevenzione “morte in culla”, principali emergenze medico e traumatiche in età pediatrica, chiamata 112

Per la lezione in presenza tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e seguire le disposizioni degli istruttori per evitare assembramenti e contatti ravvicinati. A tutti sarà misurata la temperatura prima dell’inizio della lezione.

Il corso è gratuito e fa parte delle attività di formazione che Sos Malnate offre alla cittadinanza. Si può sostenere Sos Malnate con una libera offerta durante i giorni del corso oppure on-line dal sito nella pagina “Come Sostenerci”.