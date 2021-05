Arriva la pioggia, settimana con le nuvole

“Una vasta circolazione depressionaria si allunga dalle Isole Britanniche fino all’Iberia e sospinge una perturbazione sul N-Italia , sostenuta da correnti umide meridionali. Piogge tra stasera e domani, accentuate a ridosso dei rilievi dallo sbarramento alpino. Una seconda perturbazione è attesa per venerdì“.

È la fotografia del meteo offerta dal Centro Geofisico Prealpino di Varese che pre i prossimi giorni prevede pioggia e cieli nuvolosi.

Oggi, lunedì 10 maggio via via molto nuvoloso o coperto, con ancora un po’ di sole al mattino sulla Lombardia orientale e bassa padana. Piogge dal pomeriggio tra Verbano e Lario, più diffuse in serata e nella notte. Neve oltre 2500 m.

Martedì “giornata grigia. Cielo coperto con piogge diffuse, più intense a ridosso dei rilievi. Possibili rovesci o temporali e rinforzi di vento da SE. Calo delle temperature massime. Neve sulle Alpi fino a 2000 m“.

Mercoledì “al mattino via via soleggiato sul Piemonte e Lombardia occidentale con ancora nuvole e residue piogge all’Est. Nel pomeriggio variabile ma aumento della nuvolosità verso sera e rischio di qualche rovescio o temporale su Prealpi e fascia pedemontana”.

La tendenza per i giorni successivi sarà per giovedì 13 maggio una giornata nuvolosa o variabile con rischio di rovesci o temporali. Venerdì 14 maggio: molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse soprattutto dal pomeriggio.