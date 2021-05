Campionato Regionale, pioggia di medaglie per l’ASD Peter Pan di Tradate

Dopo gli ottimi risultati e le medaglie conquistate al Pony Master Show di Arezzo a fine Aprile, gli allievi dell’ASD Peter Pan di Tradate sono stati protagonisti di un vero e proprio trionfo al campionato Regionale Club tenutosi lo scorso fine settimana presso il Centro Ippico le Ginestre di Buscate. I giovani cavalieri di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, capitanati da Marta Palermo e con il prezioso supporto di Alice Maugeri, si sono distinti in tutte le categorie del circuito ludico alle quali hanno partecipato: Gimkane, Pony Games, Mounted Games e Presentazione.

Una vera e propria pioggia di medaglie è stato il bottino che i ragazzi hanno portato a casa: 6 Ori (Pony Games A2, Pony Games B12, Gimkana Jump 40 A3, Gimkana2 B1, Presentazione A3, Presentazione B1), 5 Argenti (Mounted Games U15, Pony Games A3, Gimkana Jump 40 A3 , Gimkana2 A2 , Presentazione A3) e 3 Bronzi (Pony games B1, Gimkana Jump 40 B1, Gimkana2 B1) a cui si aggiungono anche due lusinghieri piazzamenti: quarto e settimo posto rispettivamente in Gimkana2 B1 e Gimkana2 A1. «La nostra soddisfazione non è solo per le medaglie ottenute; i nostri atleti e le nostre atlete hanno dimostrato di essere super preparati. Due fantastiche giornate piene di soddisfazioni e orgoglio» ha commentato Davide Ricca, Presidente dell’Associazione.

Meritati applausi alla squadra al completo del Peter Pan composta da: Alessandro Bollini, Linda Colombo, Carlotta Ferrario, Bianca Fettarappa, Beatrice Giavarini, Matilde Guidali, Alessandro Guidali, Alice Legato, Viola Luoni, Rebecca Molla, Simone Nusdeo, Angelica Pelosin, Giorgia Zangara. E complimenti anche a Marta Palermo, responsabile dell’ASD Peter Pan, che da anni ha creato un centro di eccellenza equestre nelle discipline del Volteggio, Pony Games e Mounted Games proprio qui nella nostra provincia di Varese, ottenendo da molti anni risultati eccellenti sia a livello nazionale che regionale.