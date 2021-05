Il caro prezzi delle materie prime minaccia la portata del Superbonus

Dodici senatori della Lega, tra cui il varesino Stefano Candiani, hanno presentato una mozione , comprendente dieci punti, che impegnano il Governo a porre rimedio all’approvvigionamento delle materie prime che ha messo in seria difficoltà la produzione di intere filiere, alcune strategiche per l’economia italiana e il Made in Italy.

L’AUMENTO VERTIGINOSO DEI PREZZI

L’interruzione delle catene globali di approvvigionamento e la conseguente carenza delle materie prime ha comportato e un aumento dei prezzi considerevole. Per esempio, la carenza di legno, già dagli ultimi mesi dello scorso anno, ha determinato un rialzo dei prezzi superiore al 30 per cento. «Accanto a questo – scrivono nella mozione i senatori leghisti – è necessario considerare le grandi difficoltà logistiche di reperimento di navi e container e il conseguente aumento dei costi e dei tempi di trasporto delle suddette materie, anche a causa della grande domanda proveniente da Cina e Stati Uniti.

L’AUMENTO CONDIZIONA IL SUPERBONUS

Il settore dell’arredo, considerato un’eccellenza italiana che coinvolge 73.000 imprese e 311.000 addetti con un fatturato da 42,5 miliardi di euro nel 2019, ha fatto registrare a fine 2020 un calo del 16 per cento per l’intera filiera, e rischia di subire un ulteriore forte contraccolpo, così come i settori dei pellet e degli imballaggi in legno.

Stesso destino per i prezzi delle principali commodities alimentari che hanno fatto registrare un incremento, raggiungendo, a livello mondiale, il massimo dagli ultimi sette anni, trainati dall’aumento delle quotazioni di oli vegetali, zucchero, cereali, latte e carne.

Il fenomeno colpisce anche il settore delle costruzioni. Citando uno studio di Cna, riferito ad un campione rappresentativo di imprese artigiane, micro e piccole della filiera delle costruzioni, impianti e serramenti, è emerso che l’aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe limitare la portata del Superbonus. L’indagine infatti rivela che il 79% delle imprese intervistate hanno segnalato rispetto a un anno fa aumenti nei prezzi dei materiali, delle materie prime e delle apparecchiature legate all’edilizia.

I senatori leghisti firmatari della mozione, ovvero Romeo, Faggi, Candiani, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Montani, Bergesio, Vallardi, Mollame, impegnano il Governo: