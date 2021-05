Castellanzese d’anticipo, Legnano-Caronnese profuma di playoff

La giornata numero 33 del Girone A di Serie D sarà spezzata: tre gare sabato, sei domenica e una, il derby ligure tra Sanremese e Imperia, che verrà recuperata il 9 giugno.

Tra gli anticipi di sabato 15 maggio ci sarà anche la Castellanzese, che al “Provasi” proverà a riassaporare la vittoria dopo tre gare di astinenza, contro il Derthona. Per i neroverdi, che arrivano dal pareggio 2-2 del “Franco Ossola” c’è da tenere viva la speranza primo posto, sperando che domenica il Varese riesca a fermare la corsa del Gozzano, primo in classifica dopo il successo nel turno recupero.

Domenica 16 maggio al “Mari” andrà in scena una gara dal profumo di playoff tra Legnano e Caronnese. Le due squadre arrivano da momenti contrapposti: il Legnano (50 punti) ha infilato una bella serie positiva – interrotta solo dal passo falso di Varese – e nel girone di ritorno ha conquistato 25 punti in 13 gare, media più che positiva per mister Sgrò. La Caronnese (49 punti) invece arriva da due sconfitte di fila e sta perdendo contatto dalle zone alte della graduatoria. Serve la svolta ai ragazzi di mister Roberto Gatti, che sperano di ripartire proprio da Legnano.

SERIE D GIRONE A – 33a GIORNATA

Sabato 15 maggio ore 16.00:Arconatese – Sestri Levante, Castellanzese – Derthona, Saluzzo – Bra.

Domenica 16 maggio ore 16.00: Borgosesia – Chieri, Casale – Folgore Caratese, Gozzano – Varese, Lavagnese – Pdhae, Legnano – Caronnese, Vado – Fossano.

Mercoledì 9 giugno ore 16.00: Sanremese – Imperia.

CLASSIFICA: Gozzano 61**Pdhae 60; Castellanzese 59; Bra* 58; Sestri Levante*, Legnano 50; Folgore Caratese*, Caronnese 49; Sanremese*** 46; Casale, Imperia 44; Lavagnese 43; Arconatese 38; Derthona* 31; Chieri** 34; Varese*, Saluzzo* 31; Borgosesia*, Vado* 24; Fossano 22