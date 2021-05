Uno degli strumenti che non devono mai mancare all’interno di un’attività di ristorazione, bar, pub, vineria, osteria e pub è il cavatappi.

I cavatappi personalizzati sono lo strumento essenziale che consente di conservare il buon vino da accompagnare ad un primo o un secondo piatto gustoso.

Esistono diverse tipologie di cavatappi, ma la maggior parte di essi presenta una vite per forare i tappi di sughero delle bottiglie di vino e tirarlo via.

I cavatappi personalizzati e serigrafati con un logo aziendale sono dotati di una spirale a elica terminante in punta.

Cavatappi personalizzati: quali tipologie esistono?

Ecco le tipologie di cavatappi personalizzati più diffuse.

Cavatappi a doppia lama

I cavatappi a doppia lama vengono utilizzati per quelle bottiglie molto datate, con tappi che potrebbero sgretolarsi se forate col verme.

La struttura del cavatappi è composta dall’impugnatura, alla quale sono collegate due lame, più simili a due pungoli.

Successivamente, bisogna ruotare delicatamente il cavatappi e tirarlo fuori.

Cavatappi a leva

Il cavatappi a leva è tra i più usati ed è il più funzionale per l’apertura di ogni tipo di bottiglia. In genere, il cavatappi a leva presenta il c.d. verme, ossia la vite per i tappi in sughero, oppure una o due lame per il taglio della capsula.

Cavatappi a bracci

Il cavatappi a bracci è quello che richiama la figura di un omino che saluta muovendo le braccia su e giù.

Il cavatappi a bracci è dotato di un verme collegato a una piccola maniglia: quando la struttura esterna si abbassa, le braccia si sollevano per effetto dell’avvitamento.

Cavatappi personalizzati: perché usarli?

I cavatappi richiamano alla mente il buon cibo e vini pregiati, ma è possibile sponsorizzare e promuovere la propria attività se si opta per il servizio di personalizzazione dei cavatappi.

L’immagine ed il logo sono molto importanti, perché difficilmente i clienti ricorderanno i dettagli. Quello che ricordano è il buon gusto del cibo, alla quale collegano un’immagine.

Portare il tuo brand e la tua immagine in tavola con un cavatappi personalizzato è il modo migliore per fidelizzare con i tuoi clienti.

Servizio stampa cavatappi personalizzati

Per stampare i cavatappi personalizzati ed accrescere la visibilità della tua azienda contatta la serigrafia online Publygraph.

Ecco gli step per ordinare i cavatappi personalizzati e richiedere il servizio stampa:

1. Seleziona dall’E-shop di Publygraph.com le tipologie di cavatappi che preferisci acquistare per il tuo locale.

2. Scegli dove posizionare il logo, l’immagine o la scritta.

3. Scegli il quantitativo desiderato, allega il file con l’immagine, la scritta o il logo da stampare e attendi l’anteprima da approvare oppure da modificare.

In 7/10 giorni feriali, a partire dal giorno successivo a quello della conferma delle bozze di stampa, la nostra serigrafia si impegna a consegnare a domicilio i cavatappi personalizzati.

Ricordiamo che i prezzi variano a seconda della posizione di stampa scelta e della quantità di colori di cui è composto il file da stampare.

Per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo, contatta il sito di serigrafia online Publygraph.com.