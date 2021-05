Cgil, Cisl e Uil: un’assemblea provinciale per la sicurezza sul lavoro

Nel quadro delle iniziative di mobilitazione di Cgil, Cisl, Uil sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro giovedì 20 maggio si terranno in tutta Italia Assemblee unitarie con le lavoratrici ed i

lavoratori con lo slogan “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”.

Anche le categorie che rappresentano i lavoratori pubblici, ma anche quelli della sanità

privata, delle fondazioni, delle cooperative del settore socio assistenziale educativo hanno deciso di dare il loro contributo per sensibilizzare sempre di più sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e fare in modo che si possa agire in maniera decisa, anche con interventi normativi in materia per fermare questa strage di lavoratori che non può più essere tollerata.

Per questo motivo anche per i lavoratori dei comparti Cgil, Cisl, Uil giovedì 20 maggio è prevista un’assemblea provinciale in videoconferenza.

“Cgil, Cisl, Uil in questo percorso capillare di mobilitazione in tutto il Paese, hanno anche fatto proposte concrete per porre fine a questa immane tragedia, che si possono riassumere in sette punti: formazione come diritto universale ed esigibile, inserire nei programmi scolastici la materia della salute e sicurezza, migliorare le ispezioni in quantità, qualità e frequenza, investire tramite INAIL risorse sulla ricerca, proteggendo i lavoratori anche con tecnologia

innovativa, rafforzare la rappresentanza sindacale: nessuna azienda senza RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali), valorizzare la contrattazione come misura prevenzionale, qualificare le imprese e introdurre per queste la patente a punti.

L’iniziativa fa seguito allo sciopero generale di tutti i settori e comparti dello scorso 11 maggio indetto da CGIL, CISL e UIL con presidio dinnanzi alla Prefettura e relativo incontro con Il Prefetto, a seguito delle due morti sul lavoro che si sono verificate nei giorni precedenti nella nostra provincia”, spiegano i sindacati.

All’assemblea del giorno 20 faranno seguito ulteriori iniziative sul nostro territorio per tenere alta l’attenzione su questo tema.