Comabbio saluta “la Nadia”, storica dipendente comunale in pensione dopo 38 anni di servizio

Per 38 anni ha registrato i fatti belli e brutti della vita della comunità di Comabbio, ma per Nadia Paganini, dipendente storica del Comune addetta all’Ufficio anagrafe e stato civile, lunedì 31 maggio (data del suo compleanno) è stato il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

Galleria fotografica La dipendente storica del Comune di Comabbio va in pensione 4 di 5

Chi per un motivo chi per un altro, fatto sta che non c’è abitante di Comabbio che non abbia incontrato “la Nadia”, sempre pronta a dare una mano nel districarsi tra i meccanismi della macchina burocratica dal suo ufficio proprio dietro il bancone appena oltre la porta a vetri del municipio.

A sorpresa un bel gruppo di comabbiesi si è riunito con tanto di striscione in piazza Marconi verso le 14 di lunedì per salutare Nadia e augurarle il meglio per questa nuova fase della vita. Dopo così tanti anni di lavoro, gli abitanti di Comabbio hanno voluto farle anche un regalo: due biglietti per il prossimo concerto di Fiorella Mannoia, una simpatica targa e un voucher per un soggiorno in hotel.

«Un pezzo di storia del nostro paese – ha scritto l’amministrazione comunale di Comabbio – va in pensione dopo 38 anni di servizio, ora anche per la signora Nadia, certamente punto di riferimento per molti, arriva il meritato riposo. Salutandola, Le auguriamo di trascorrere giorni lieti e vogliamo sottolineare come la sua presenza all’ingresso del Comune mancherà come mancherebbe la buona abitudine del caffè del mattino».