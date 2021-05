Commenta la costituzione, Varese in Azione in piazza il 2 giugno

Martedì 2 Giugno Varese in Azione sarà in Piazza del Podestà per presentare l’iniziativa “La Costituzione appesa“: ai due lati del gazebo saranno appesi due volumi della Costituzione della Repubblica Italiana, edizione Camera dei Deputati, a disposizione di adulti e bambini, per leggere alcuni articoli e poi lasciare in proprio pensiero sulla Festa della Repubblica, in foglietti verdi, bianchi e rossi, che saranno appesi intorno al Gazebo, per celebrare la nascita della nostra Repubblica.

«“Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.” diceva il presidente Sandro Pertini e questa è una festa che ci ricorda che grandi uomini seppero trovare un comune terreno d’incontro, pur nella diversità delle visioni, lavorando per il Bene della nostra Italia. Con questo spirito vogliamo celebrare questa giornata» conclude il candidato sindaco Carlo Albero Coletto.