Consiglio comunale a Casciago: votato il Bilancio con un avanzo di 660 mila euro

Consiglio comunale nella serata del 31 maggio a Casciago dopo una giornata ricca di presentazioni e inaugurazioni.

Rinnovata in apertura la convenzione con il Comune di Malnate per la segreteria: Margherita Taldone è stata ringraziata dal sindaco Mirko Reto per l’aiuto fornito e il lavoro svolto in questo anno complicato e il consigliere Andrea Zanotti che ha confermato la fiducia nel segretario.

È stata formalizzata la partecipazione al progetto “Lombardia Europa 2020” per la costituzione del Seav (Servizio Europa d’Area Vasta della provincia di Varese) a sostegno degli Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane) che vogliono cogliere le opportunità legate alla programmazione e ai finanziamenti europei: un progetto che garantisce formazione, coaching, attivazione di amministrazione cooperativa e creazione di reti sovracomunali, informazione e comunicazione, un contact point a Bruxelles fino alla creazione o al rafforzamento di Uffici Europa in tutte le province della Lombardia.

Infine, il piatto forte della serata, il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 (bilancio consuntivo) votato dalla maggioranza con l’astensione della minoranza. Il documento è stato illustrato dall’assessore e vicesindaco Stefano Chiesa. Dal bilancio sono stati tolti 161 mila euro di crediti difficilmente esigibili e circa 30 mila euro di residui passivi; sono state mandate tutte le richieste di pagamento per la mensa degli anni 2015/2016 mai pagati (circa l’80% residenti fuori Casciago, con un recupero di 3700 euro); dal Bilancio sono stati eliminati 162 mila euro di opere pubbliche del passato, dal 1996 in poi, finora non eliminate o richieste. Un anno condizionato dal Covid, anche se il risultato è soddisfacente: l’Irpef e l’Imu sono rimasti più o meno in linea con gli anni precedenti, ci sono state maggiori entrate da oneri di urbanizzazione; alcune opere sono state eseguite: 86 mila euro per gli asfalti, 68 mila euro per la Pinetina, 89 mila euro per il parcheggio di Morosolo, 95 mila euro per le caldaie, 38 mila euro per la palestra di via Grinzia. La media di tasse pagate dai casciaghesi è di 578 euro a testa, in calo rispetto agli anni precedenti; in calo del 12% anche le spese per il personale e i mutui, ridotti di 16000 euro grazie alla rinegoziazione. L’avanzo di amministrazione è di 660000 euro, di cui “liberi” sono 145 mila euro (equivalente ai fondi arrivati dallo Stato per la gestione dell’emergenza Covid). Rimangono ancora 9500 euro di buoni spesa avanzati per cui è stato appena pubblicato un altro bando e grazie al passaggio alla Convenzione di Sesto Calende per la gestione dei rifiuti c’è stato un risparmio di 166000 euro, una scelta «oculata e vincente con un servizio ottimo che poteva essere fatta prima, come Casciago Cambia aveva sottolineato già nel 2016», ha chiosato il vicesindaco Chiesa: la cifra è al momento vincolata, ma sarà distribuita a favore dei cittadini.

LE DICHIARAZIONI DI VOTO

Andrea Zanotti (capogruppo minoranza): «Questo è il conto consuntivo del bilancio Covid, che in sede di previsione avevamo votato a favore, per il momento di emergenza che abiamo subito tutti. Ci asteniamo. Le cose sono cambiate dal 2016 al 2019, sono cambiate le norme, è cambiato tutto. I “se” hanno poco senso. Abbiamo visto le opere fatte, qualcuna ci vede favorevole, altre le avremmo fatte diversamente. È stato un anno difficile, ma c’è da dire che nella storia non si sono mai visti così tanti finanziamenti a fondo perduto arrivati nelle casse comunali, almeno negli ultimi anni. Ben per voi, è un’occasione da sfruttare. Chiudere le opere e i contenziosi è sempre stato complicato, io mi auguro che si possa ragionare del futuro di questo paese, delle scelte che verranno prese: abbiamo presentato una mozione in questo senso, in particolare in merito all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Lago di Varese – “AQST”, speriamo di poterne discutere presto».

Mario Persicone (capogruppo maggioranza): «Mi sorprendono le dichiarazioni di Zanotti, visto che noi per due anni abbiamo dovuto mettere a posto cose che non hanno fatto loro per venti anni. La convenzione per i rifiuti meno male che l’abbiamo fatta, poteva essere fatta prima, avremmo risparmiato come cittadini tutti noi casciaghesi. Andiamo oltre, la campagna elettorale è finita due anni fa, è andata come è andata e forse è ora che chi ha perso se ne faccia una ragione».