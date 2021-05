“Continuate in ciò che era giusto”. Ricordando Alex Langer e non solo

Una “camminata letteraria” e un live ambient guitar ispirato ad Alex Langer, guidato da letture sul rapporto complesso tra l’uomo e la natura.

Lo propongono Walter Girardi, Guida Naturalistica ed Escursionistica e Federico Calandra (Virus), nell’affascinante teatro naturale della brughiera e della Strada del Gaggio, in un evento proposto con la collaborazione della Casa Editrice People.

“Non una visita guidata e non un semplice concerto acustico in natura, ma una camminata letteraria accompagnati dalla musica, lungo i sentieri che attraversano una delle zone più interessanti e affascinanti del Parco del Ticino. Tema delle letture sarà il complicato rapporto tra l’uomo e la natura che ci ospita, attraverso le parole in primis di Alex Langer e altri autori come Tiziano Terzani, Papa Francesco, Rachel Carson, Pippo Civati e tanti altri”.

Ritrovo per le 15.00 presso il Parcheggio del Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo in località Tornavento, con ingresso da Via del Gregge.

Prenotazione obbligatoria, fino al raggiungimento di 20 partecipanti mandando una mail a parcopertutti@gmail.com oppure al 339.2904469 (Walter)

La quota di partecipazione, da versarsi il giorno dell’evento, è di 10,00 €.

Per garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dalla vigente normativa per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 tutti i partecipanti, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale.