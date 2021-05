Cuvio covid free, il sindaco guarito: “Ora vediamo la luce”

«Finalmente anche Cuvio è “Covid free“ con 35% di vaccinati prima dose».

Parola di sindaco. Enzo Benedusi (foto), primo cittadino di Cuvio lo annuncia con parole cariche di speranza: «Vediamo la luce in fondo al tunnel».

Benedusi sa di quello che parla poiché è uno dei sindaci che è stato a faccia a faccia con la malattia dal momento che si è ammalato durante la seconda ondata, nell’ottobre 2020 quando venne ricoverato all’ospedale di Varese.

Una battaglia da cui è uscito vincitore, grazie anche al sostegno dei suoi tanti concittadini che hanno fatto il tifo per lui.

Ora le cose in paese stanno cambiando e i contagi sono arrivati a zero «ma ci sono stati momenti in cui i picchi sono stati molto elevati, parliamo di decine dei persone positive nello stesso momento, che per una comunità minuta come la nostra sono tante».

Questo a febbraio, marzo. Ma in paese si ricordano anche della prima ondata, quella delle Rsa colpite, che qui costò la vita a diversi anziani. Ora la situazione si è normalizzata: «Abbiamo buoni risultati sul piano vaccinale, perché ci sono, sì, i cittadini che rientrano nel 35% della popolazione che ha ricevuto la prima dose, ma anche un buon 15% cui è stata somministrata anche la seconda».

Cuvio peraltro è stato uno dei pochi Comuni che nella primavera 2020 decise di sottoporre i suoi concittadini allo screening sierologico per mappare l’andamento del virus fra la popolazione.

«Si abbiamo creduto in questa strada e i residenti ci hanno ascoltato, così come hanno seguito bene le regole legate al distanziamento sociale e alle fasce di colore. Questo significa che quando le regole ci sono, e vengono rispettate, alla fine tutti ne beneficiano».