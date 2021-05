Divelto nella notte il Ginkgo Biloba piantato ieri a Maccagno

Questa mattina è stato ritrovato divelto il Ginkgo Biloba proveniente dai semi degli alberi colpiti dalle bombe di Hiroshima che era stato messo a dimora ieri pomeriggio presso la Scuola Elementare di Maccagno. Una cerimonia a cui hanno partecipato oltre che gli alunni, i docenti, i rappresentanti del GIM, il Sindaco Fabio Passera e il Vicepreside dell’Istituto Comprensivo “B. Luini”, Fabio Lucioli.

La pianta è stata fortunatamente salvata e rimessa in un vaso ma questo atto ha profondamente colpito i ragazzi e i professori dell’istituto che non trovano risposta a questo gesto. «È stato un atto di inciviltà, di mancanza di rispetto e di valori. Il ginkgo per ora crescerà nel nostro orto didattico e sarà protetto ed accudito dagli alunni prima di essere messo a dimora nuovamente in un luogo più sicuro. Purtroppo, il cammino per il raggiungimento della Pace è lungo, proprio oggi in classe abbiamo parlato delle legalità, visto che il 23 maggio ricorderemo Giovanni Falcone e tutti coloro che credono ancora nella giustizia», conclude la Professoressa Marzia Malesani.