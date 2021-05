Fieracavalli, Ecopneus e UISP alleate per il benessere di cavalli e cavalieri

NOTIZIARIO UISP del 19 maggio 2021

NAZIONALE – “DeOmofobina”: quando il principio attivo è la conoscenza

Lunedì 17 maggio è stata la Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia: sono state molte le iniziative in programma, legate alle campagne di sostegno per il Ddl Zan, ancora in attesa di approvazione. Diversi Comitati Uisp hanno partecipato alle mobilitazioni in piazza, come la Uisp Marche che ha aderito alla manifestazione nazionale “Legge Zan e molto di più-Non un passo indietro” ad Ancona; Uisp Ferrara prenderà ha preso parte al flash mob in programma per sabato pomeriggio in Piazza Municipale.

Uisp Piemonte ha lanciato in questa occasione una campagna di sensibilizzazione denominata “DeOmofobina. Pillole di conoscenza”, promossa con GECO-Genitori e figli contro l’omotransfobia. Il progetto è stato presentato in diretta Facebook con Patrizia Alfano (presidente Uisp Piemonte), Paola Voltolina (responsabile politiche di genere Uisp Piemonte), Milena Quercia (presidente GECO) e Laura Manfredi GECO.

Il “farmaco” vuole essere “un principio attivo contro gli stati di disinformazione acuta”. In ogni scatola sarà presente un bugiardino, con schede informative per eliminare i disturbi legati al pregiudizio, alla disinformazione, all’omofobia e alle discriminazioni basate sull’identità sessuale. Sarà un percorso educativo basato sul principio attivo della conoscenza. Saranno distribuite 2000 scatole alle oltre 1000 associazioni affiliate Uisp. Il progetto si articolerà su corsi di formazioni per tecnici e tecniche sportive e tutto il mondo sportivo Uisp; azioni di informazione e formazione rivolta alle associazioni e società sportive direttamente nei comitati territoriali Uisp; formazione e attività sportive dedicate agli studenti/studentesse delle scuole superiori di primo e secondo grado.

EQUITAZIONE – Cavalli on live: il benessere di cavalli e cavalieri

Ricerca scientifica, sport, benessere animale ed economia circolare al centro di Cavalli On Live, il format online dedicato al benessere di cavallo e cavaliere che partirà il 24 maggio 2021 alle 19.30 organizzato da Ecopneus e Uisp in collaborazione con Fieracavalli, con un primo focus sulle potenzialità della gomma riciclata dei Pneumatici Fuori Uso per l’equitazione.

Gli appuntamenti si svolgeranno da maggio ad ottobre 2021 e saranno accessibili attraverso i profili Facebook di FieraCavalli, Ecopneus e Uisp. Verranno presentate ricerche, risultati e le soluzioni più innovative legate al benessere del binomio tra cavallo e cavaliere e all’impiego della gomma riciclata dai PFU nell’ambito degli sport equestri.

Ad aprire il ciclo di incontri il 24 maggio alle ore 19:30 sarà l’intervento di Giovanni Corbetta il Direttore Generale di Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU in Italia. Seguiranno gli appuntamenti del 7 giugno, 21 giugno, 12 luglio, 20 settembre, 11 ottobre e del 25 ottobre che resteranno comunque sempre visibili sulle pagine social dei partner.

INNOVAZIONE – Ginnastiche UISP, il nuovo gestionale è online

Prosegue il percorso di innovazione tecnologica per Uisp, impegnata ogni giorno per studiare strumenti e servizi che agevolino soci, associazioni e società sportive nelle procedure necessarie all’organizzazione e alla gestione delle attività. L’ultima novità riguarda uno dei tanti Gestionali di Attività: la piattaforma del Gestionale UISP Ginnastiche è on-line su gestionaleginnastiche.uisp.it .

Vi possono accedere – previa autorizzazione del Settore di Attività nazionale – i Comitati che organizzano attività e le Asd/Ssd, integrato con l’infrastruttura Uisp. Infatti, tramite il programma si attinge alla banca dati soci, nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali, si accede al Registro Coni per l’invio delle attività sportive e all’Albo nazionale Uisp della formazione. Il Gestionale prevede le funzionalità di iscrizioni alle gare di livello regionale e territoriale, l’inserimento dei punteggi per le gare e la stampa delle classifiche generali per ciascun attrezzo. Per approfondimenti e per richiedere l’utilizzo del Gestionale Ginnastiche è a disposizione la casella gestionale.ginnastiche@uisp.it .