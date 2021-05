Frana tra Luino e Maccagno, statale del lago chiusa fino a giovedì pomeriggio

Lavori in corso sulla strada statale 394, tra Luino e Maccagno. Chiusa ancora per tutta la giornata di oggi, mercoledì, a causa di una frana, la riapertura è prevista per il pomeriggio del 20 maggio.

Continuano i disagi sulla strada tra Luino e Maccagno a causa della frana caduta ieri sera, martedì 18 maggio. Sul posto arrivati i tecnici provinciali, la polizia locale di Luino, gli operatori Anas, i vigili del fuoco e il geologo Fabio Meloni che hanno iniziato il lavoro di sgombero dei materiali rocciosi, terreno ed arbusti presenti al km. 38+700 dell’arteria. La riapertura del tratto, a detta del Sindaco di Luino Enrico Bianchi, che ha partecipato al sopralluogo di questa mattina, è prevista per domani pomeriggio 20 maggio, in tempo per il rientro dei frontalieri.

«Dopo il sopralluogo dei tecnici sul luogo della frana, avvenuto nelle prime ore di stamane, una ditta incaricata dei primi lavori di messa in sicurezza è già sul posto ed è operativa. Il distacco dei massi è risultato di consistenti dimensioni, e la presenza dell’edificio a bordo strada ha evitato che si riversassero sul sedime stradale qualche decina di metri cubi di detriti. Secondo le prime indicazioni, la Statale n. 394 del Verbano Orientale resterà completamente chiusa al transito per la giornata di oggi», le parole del sindaco di Maccagno Fabio Passera.

Fino alla riapertura della Statale 394 gli automobilisti, per raggiungere i luoghi interessati, dovranno percorrere Via Dumenza e Via Berra. «Speriamo che questa situazione si risolva al più presto. Siamo attivi già da questa mattina per deviare il traffico derivante da Colmegna ed Agra nella giusta direzione. La protezione civile di Dumenza è attualmente impegnata al centro vaccinazioni di Rancio Valcuvia e noi qui siamo in pochi, abbiamo la possibilità di gestire la situazione ancora per 2 o 3 giorni » – conclude Corrado Moro, sindaco di Dumenza.