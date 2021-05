Giocare in borsa nel 2021, consigli e opinioni di un esperto trader

Tra le attività che hanno avuto maggior riscontro nel 2021 c’è il giocare in borsa.

Sicuramente molti di voi avranno visto le pubblicità sul Web che rappresentano i brokers di trading i quali vi permettono di avvicinarvi a questo settore, ma il quesito è sicuramente questo: come giocare in borsa online, quali sono le metodologie da applicare e come iniziare.

Giocare in borsa nel 2021 è un’attività che ha visto un forte aumento, ma è necessario conoscere i consigli e le opinioni dei top traders, per capire realmente come muoversi.

Quante sono le persone che hanno scelto di giocare in borsa?

Abbiamo verificato che nello scorso anno sono state tante le persone che per sopperire ad una situazione economica svantaggiosa hanno deciso di provare a giocare in borsa.

Secondo le stime fatte nel 2019 le famiglie italiane erano divise in questo modo: il 20% si affidava a dei consulenti finanziari, invece il 40% preferiva affidarsi alle cosiddette consulenze informali.

Anche se gli investimenti pro capite delle famiglie italiane sono minori se comparati a quelli delle famiglie della Comunità Europea.

Nel 2020 invece la situazione non è cambiata di molto, infatti vi è sempre una diffidenza verso i consulenti ufficiali e si predilige l’investimento fai da te.

Detto questo traspare dalle statistiche che sempre più italiani preferiscono essere autonomi e gestire il proprio portafoglio.

Come sono cambiati gli investimenti in borsa

Abbiamo anticipato come gli investimenti siano sempre più individuali e che le persone preferiscono avere una certa preparazione finanziaria che gli permetta di capire e comprendere i mercati.

Dopo l’arrivo della pandemia da COVID-19 sono stati reperiti i seguenti dati:

La partecipazione agli investimenti è aumentata passando dal 30% del 2019 al 33% del 2020;

Gli italiani preferiscono investire sul Crowdfunding;

Gli Asset su cui gli italiani investono sono: Certificati di deposito, buoni postali, fondi comuni di investimento.

La possibilità di poter giocare in borsa in modo autonomo e con costi di per sé irrisori ha portato il 44% delle persone intervistate a preferire il trading online, come per i fondi di investimento.

Oltre a queste tipologie di investimento, se parliamo di giocare in borsa in modo autonomo, vediamo come gli Italiani campione abbiamo preferito il 30% le valute digitali.

Cosa dicono gli esperti di trading

I maggiori esperti di trading sostengono che investire non sia un gioco da ragazzi, o meglio per farlo è necessario avere delle solide basi, le quali permettono al trader di districarsi in modo agevole nei mercati.

Inoltre indirizzano gli utenti ad iscriversi solo a piattaforme serie e certificate, le certificazioni più rilevanti di questo settore sone le seguenti:

La CONSOB;

La CySEC;

FCA

Prima di procedere ed iscriversi ad un broker di trading online verificate tali aspetti, solo i migliori broker offrono il conto demo, come il broker eToro (leggi le opinioni su eToro).

Questi sono i consigli degli esperti traders, tutt’oggi sono molti gli utenti che perdono soldi con il giocare in borsa online.

I consigli e le opinioni dei traders

Abbiamo preso in considerazioni le opinioni di vari traders, tra i piu illustri del panorama italiano, a seguire le loro opinioni.

I maggiori esponenti di trading in Italia:

Paolo Luini;

Riccado Zago;

Giovanni Borsi;

Biagio di Milano.

Questi sono tra i nomi di spicco del trading online italiano.

Il trader italiano Paolo Luini ex campione di Poker è approdato nel mondo del Forex diventandone un esperto.

Luini basa le sue operazioni su modelli statistici, ecco che ritorna la formazione tecnica. Inoltre il suo consiglio è quello di crearsi un piano A ed un piano B per quanto riguarda le strategie.

Riccardo Zago è un giovane trader, tra le personalità più brillanti del panorama italiano, il quale consiglia di studiare in modo approfondito gli indicatori di analisi tecnica, studiare la base del money management e la gestione del rischio, questo perché per giocare in borsa è necessario essere cauti e non buttare via i propri soldi.

Il terzo trader che può darci dei consigli utili per iniziare questa avventura è Giovanni Borsi.

Il trader Borsi ci dice che l’errore più frequente che fanno i neo traders è quello di non operare con una strategia e di farsi sopraffare dalle emozioni. Perciò se volete investire in borsa occhio alle emozioni, non fatevi pervadere da esse.

L’ultimo dei top trader che abbiamo preso come esempio per eseguire investimenti in borsa nel migliore dei modi è Biagio di Milano.

Biagio di Milano è uno dei traders più conosciuti in italia, sia per il suo lavoro che per la sua attitudine ad insegnare. Biagio di Milano sostiene che se non si hanno delle cifre importanti è meglio non iniziare a fare trading.

Investire e giocare in borsa tramite l’online è certamente una buona possibilità, a patto che la si faccia con serietà e costanza.

Per maggiori informazioni su come giocare in borsa grazie al trading online leggi la guida di Bassilo.it