Investito cucciolo di cervo ad Albizzate, si salverà grazie a due “angeli custodi”

Un piccolo di cervo è stato investito lungo viale De Gasperi ad Albizzate, nel tratto in cui lo stradone intercetta la via Sant’Alessandro. È successo all’alba di sabato 1 maggio, intorno alle 4. Il piccolo dopo essere stato colpito è rimasto in mezzo alla strada fino all’arrivo di due persone di passaggio che si sono fermate e lo hanno accudito.

L’animale è stato spostato a bordo strada e i suoi “angeli custodi”, nonostante stessero percorrendo quella strada per andare al lavoro, hanno avvertito i soccorsi e hanno atteso fino all’arrivo di un veterinario da Varese.

Il piccolo fortunatamente respirava bene, gli è stato fatto un antidolorifico, ed è stato trasportato in clinica dove quasi certamente si salverà. (La foto è di Massimo Giordano, un albizzatese fermatosi sul luogo dell’incidente Dopo aver visto le altre persone in attesa dei soccorsi).