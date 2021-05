La bandiera della Croce Rossa per il Comune di Comerio

Anche il Comune di Comerio ha ricevuto la bandiera della Croce Rossa, in vista della Giornata Mondiale, che sarà sabato 8 maggio.

Questo il commento del sindaco Silvio Aimetti postato su Facebook:

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. I 7 principi fondamentali della CRI mi hanno accompagnato per 20 anni come volontario del soccorso e mi accompagneranno sempre nella vita. Da oggi 3 maggio sino a domenica 9, la bandiera della CRI sarà esposta presso il nostro Palazzo Comunale in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mazzaluna Rossa che si celebrerà sabato 8. Un piccolo gesto per ringraziare i Volontari che con impegno, generosità e umanità, in questi mesi hanno aiutato a gestire la crisi della pandemia.