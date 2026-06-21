Comerio
Una domenica pomeriggio per esplorare la serra tropicale di Comerio
Prenotazione obbligatoria per i due turni di visita guidata dedicati alla suggestiva attrazione esotica
L’associazione Utopia Tropicale apre le porte di uno degli angoli verdi più particolari del territorio, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi in un vero e proprio ecosistema esotico. L’appuntamento con la serra tropicale di Comerio è fissato per domenica 28 giugno, all’interno di una fascia oraria pomeridiana che va dalle 17:30 alle 19:30. I volontari accompagneranno il pubblico alla scoperta di questa attrazione che continua a stupire per la varietà delle specie ospitate.
Per garantire una fruizione ottimale e nel rispetto dello spazio, gli organizzatori hanno predisposto due distinti turni di visita, programmati rispettivamente alle 17:30 e alle 18:30. Ciascun gruppo potrà accogliere un massimo di 25 partecipanti, motivo per cui la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata attraverso la piattaforma Eventbrite.
I posti disponibili sono limitati, ma l’associazione ha già previsto di replicare l’iniziativa per soddisfare l’interesse del pubblico. Gli organizzatori, che amano definirsi «Gli Utopisti Tropicali» , spiegano infatti che «se non doveste trovare posto, nelle prossime settimane, attraverso i nostri social e la nostra newsletter, comunicheremo nuove date di visita».
Per ricevere ulteriori dettagli sull’evento o per richiedere informazioni sulle attività dell’associazione è possibile inviare una email a info@utopiatropicale.it oppure contattare il numero di telefono 340.7751511.