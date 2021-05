La prima elementare di Monvalle si aggiudica il concorso “Il Valore dell’Acqua” indetto da Alfa

“Per la pipì, ricorda bene, che il tasto grosso non conviene!” inizia così il video pieno di consigli anti spreco, tutti in rima, realizzato dagli alunni della classe prima della scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Monvalle, piccolo comune affacciato sul Lago Maggiore.

Sarà che il lago, e quindi l’acqua, fa parte della quotidianità di questi bimbi ma sembra davvero che i piccoli abbiano ben chiaro quale sia l’importanza di non sprecare l’oro blu della nostra provincia. Hanno scelto di raccontarlo all’interno del concorso “Il Valore dell’Acqua” indetto da Alfa srl, la società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Varese, impegnata nella diffusione e nella creazione sul territorio di una “cultura dell’acqua”.

Lanciato il 22 marzo, data che dal 1992 l’ONU ha stabilito essere la Giornata Mondiale dell’Acqua, e rivolto a tutte le scuole primarie provinciali e dei comuni Soci di Alfa, nel concorso gli alunni erano invitati a raccontare, attraverso immagini (disegni, fumetti, illustrazioni, ma anche video e fotografie), l’importanza che ha per loro “l’oro blu”. Ben 59 le scuole che hanno partecipato.

“Col sapone per i panni, meno dose e pochi danni!”, esclama un bimbo “Nello scarico non gettare tutto ciò che puoi inquinare!”, gli fa eco il compagno. Grazie a questi preziosi consigli rimati, la scuola primaria di aggiudica un buono di 2’000 euro spendibile per l’acquisto di materiale scolastico.

“Non è stata una scelta facile – dice il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – perché tutti sono stati bravissimi, per impegno e creatività e li ringrazio per avere accolto il nostro invito. E’ stato molto emozionante vedere con quale partecipazione alunni e insegnanti abbiano reso omaggio a quella risorsa preziosa e indispensabile che è l’acqua. Un vero e proprio atto d’amore e di rispetto che sono convinto non perderanno in futuro, quando saranno loro ad essere i protagonisti delle decisioni politiche, economiche e sociali del loro tempo.”

“Siamo contentissimi di questo riconoscimento – dice l’insegnante della classe Sandra Negrisolo – anche perché lo abbiamo preparato in condizioni difficili, un po’ con la didattica a distanza e solo da ultimo in presenza. L’opportunità del concorso ha coinciso con un’attività che avevamo già in programma nell’ambito degli insegnamenti di Educazione Civica.”

“Grazie e complimenti a tutti gli alunni che hanno partecipato”, si legge ancora sul sito di Alfa. Ci uniamo ai complimenti per tutti i partecipanti e vi invitiamo a prendere nota, ma soprattutto a mettere in pratica, gli ottimi consigli del video.

Bravissimi bimbi, abbiamo tanto da imparare da voi!