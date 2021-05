La rassegna “Piambello dal vivo” arriva a Besano, con un spettacolo nel bosco

Un’altra suggestiva proposta della rassegna teatrale Piambello dal vivo, ripartita dopo la lunga sospensione dovuta al lockdown.

Domenica 23 maggio, con due appuntamenti uno alle 10 e uno alle 14, la compagnia Intrecci teatrali propone “La discesa”, uno spettacolo che avrà come scenario i boschi in località Rio Ponticelli, sopra Besano.

«Raccontare le storie del territorio è sempre stata un’occasione far conoscere il passato attraverso il teatro – dice Andrea Gosetti, direttore artistico di Intrecci teatrali e del progetto “Piambello dal vivo” – Un passato che a volte non è roseo; ci siamo immaginati un contrabbandiere che nella sua corsa giù per la montagna si trova a scivolare dentro una buca, e lì la grande scoperta, i fossili. Uno spettacolo che vuole raccontare il contrabbando unendolo con il ritrovamento dei fossili e da lì la creazione del museo di Besano».

Una storia originale che Intrecci teatrali propone con una modalità particolare: il pubblico, circondato dal suggestivo scenario del bosco, sarà accompagnato da una “colonna sonora” da ascoltare con le cuffie wi-fi che verrano consegnate all’arrivo al parcheggio e che permetteranno di ascoltare lo spettacolo in modo molto coinvolgente.

Lo spettacolo come tutti quelli della rassegna è a partecipazione gratuita, ma è necessario prenotarsi a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-discesa-153224170619