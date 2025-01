28 anni di storia, Sos Valceresio festeggia e guarda al futuro

Il 28 Gennaio 1997 per volontà dei suoi soci fondatori (alcuni di loro, ad oggi, volontari Operativi), nasce “S.O.S. VALCERESIO – Associazione Volontaria”: aderente alla rete ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ha fra i suoi scopi quelli di aggregare i cittadini, contribuire all’affermazione dei principi di solidarietà e mutualità, collaborare alla crescita culturale della collettività e a forme partecipative di intervento socio-sanitario.

L’avvio è in “salita”; poche risorse finanziarie, un numero esiguo di volontari e la ricerca di una sede adeguata alla futura affermazione sul territorio. L’evoluzione del sistema 118, la nascita del NUE 112, una formazione sempre più strutturata per gli aspiranti soccorritori, l’aumento delle richieste di servizi, la crescita del personale ed il SOStegno dei cittadini, restituiscono un nuovo profilo all’Associazione

Con sede operativa nel Comune di Besano, nella storica struttura di Villa Azzurra, a ventotto anni dalla sua costituzione SOS Valceresio conta 60 volontari, 13 dipendenti, 2 operatrici del Servizio Civile, ed un parco mezzi composto da 5 ambulanze, un’auto e doblò attrezzato.

Il contratto della convenzione si rinnova e, in compartecipazione con il comitato di Croce Rossa Valceresio, il servizio di emergenza urgenza si estende ad una presenza attiva h24 su tutto il territorio di appartenenza.

La Riforma del Terzo Settore, le modifiche statutarie e l’opportunità di formulare nuovi obiettivi strategici nell’area del Sociale, innescano un ulteriore cambiamento e sviluppo dinamico. L’associazione che non solo opera per il benessere della comunità ma, come descritto nel Codice Etico “Essere ANPAS”, anche per la valorizzazione del singolo ricercando percorsi che ne evidenzino unicità e capacità, rinnova la propria adesione al progetto di Servizio Civile. Un anno di formazione – lavoro all’interno di SOS Valceresio, propedeutico all’ingresso in ambito lavorativo.

Nel 2024, grazie all’instancabile impegno di tutto il suo personale, l’Associazione ha svolto:

• 1580 servizi in emergenza urgenza;

• 2147 trasporti sanitari;

• 50 assistenze a manifestazioni sportive ed eventi

I chilometri percorsi con i mezzi, a servizio della Comunità, sono stati 142165.

Il gruppo formazione SOS Valceresio ha raggiunto oltre 700 studenti, tra scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, con la diffusione della cultura del soccorso, del volontariato e manovre salva vita. Con tre eventi “di massa”, gratuiti e aperti ai cittadini, sono state formate più di 150 persone.

«Dietro ad ogni intervento, corso di formazione, evento e successo, ci sono loro…persone al servizio di altre persone! Ringrazio personalmente i miei colleghi dipendenti, i nostri volontari, le operatrici del servizio civile, i membri dell’Organo di amministrazione e il presidente Dott. Mirko Andreoletti – scrive Alice Millefanti, Soccorritrice Dipendente e Coordinatore SOS Valceresio -. Questi 28 anni sono loro…sono stati resi possibili grazie a loro e al SOStegno di una Comunità attiva e partecipe. Ogni traguardo è un nuovo punto di partenza e una sfida al cambiamento; Associazioni come la nostra rappresentano e preservano un capitale sociale dal valore inestimabile. Sempre Avanti.. Con infinito affetto e gratitudine, Alice».