L’arcivescovo Mario Delpini ad Arcisate per i 500 anni della basilica di San Vittore

L’arcivescovo monsignor Mario Delpini in occasione della festa patronale di San Vittore sarà questa sera ad Arcisate, dove alle 20,30 celebrerà la messa solenne con i sacerdoti del Decanato della Valceresio.

Una visita importante, che inaugura le iniziative per celebrare i 500 anni della Basilica di San Vittore che si svolgeranno con diversi appuntamenti per tutto il 2021.

Da tempo la comunità di San Vittore è impegnata in una campagna di restauri della sua chiesa. Il primo lotto di lavori, ha riguardato l’installazione di un impianto di riscaldamento a pannelli radianti e la nuova pavimentazione marmorea interna: gli scavi hanno permesso di portare alla luce numerose tombe a camera del XVI e XVII secolo nelle navate laterali, mentre nella navata centrale e nel presbiterio sono emersi i resti di antiche strutture. Il secondo lotto di lavori, da poco concluso, ha interessato le facciate esterne, con il ripristino dei colori originali, e la sistemazione del tetto. Il terzo lotto, infine, riguarderà il restauro degli affreschi all’interno della collegiata.

Le origini della basilica di San Vittore ad Arcisate sono molto antiche ma l’attuale edificio risale al 1521, anche ci sono stati numerosi interventi successivi.

«La visita del nostro arcivescovo – scrive il prevosto don Claudio Lunardi insieme a don Valentino Venezia, che ha seguito in prima persona i lavori di restauro – non vuole soltanto celebrare il passato e le pietre qui “accatastate” da secoli, ma è soprattutto per ricordare che noi, oggi, siamo le “pietre vive” di questa chiesa».

Le iniziative per i 500 anni della basilica saranno presentate sul sito della Comunità pastorale Madonna d’Useria e sulla pagina Facebook