Ecco le nuove luci, il parcheggio di Morosolo è quasi pronto

«Ci siamo quasi!». I lavori al parcheggio di Morosolo, che servirà per i genitori della scuola primaria, per chi vorrà far visita ai propri cari al cimitero, per i parenti e i dipendenti della casa di risposo e per la cittadinanza, termineranno entro lunedì 24 maggio.

Nella serata di lunedì 17 maggio è stata effettuata la prova delle nuove luci, un sistema di illuminazione green con pannelli fotovoltaici a zero impatto ambientale. Mancano alcuni dettagli, poi il parcheggio di via Verdi (i posti auto ricavati sono circa 50) potrà essere inaugurato e utilizzato.

Per l’opera il Comune ha ricevuto un finanziamento da Regione Lombardia di 95 mila euro, parte di un contributo più cospicuo che ha riguardato anche 67 mila euro per il parco giochi e 28 mila euro per la palestra di via Grizia.