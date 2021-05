L’ultima foto di Bob Marley è uno scatto in bianco e nero, in cui mancano tutti i colori tipici del rastafarianesimo: il verde, il rosso, il giallo.

Mancano pochi giorni alla morte del santo fumatore del reggae (11 maggio 1981), ma non siamo in Giamaica, ma in Germania, a Monaco di Baviera.

La storia di quell’ultimo scatto è la prima puntata di Sbam il podcast ideato da Ariel Frizzante, punk rocker, deejay e ora anche produttore di storie.

Dieci minuti per raccontare il finale tutto strano di Bob Marley, così diverso da ogni altro finale dei grandi del rock: morto non di eccessi come quelli del club dei 27, ma per un tumore partito dall’unghia del piede. Morto per il suo rifiuto coerente della medicina occidentale, per fedeltà a quella strana religione che è il rastafarianesimo.

«Potrebbe sembrare una brutta barzelletta un po’ troppo cinica: ci sono un ex nazista, una donna di colore e Bob Marley» racconta Ariele, in un podcast irriverente e sfrontato, nel raccontare la leggenda.

Sbam si può ascoltare su spreaker, lo trovate qui.

Ascolta “Ep. 01 | L’ultima foto di Bob Marley” su Spreaker.