Maroni in piazza per la campagna tesseramento della Lega. Via alla sfida elettorale

Dopo averlo ribadito a più riprese la Lega della città di Varese conferma la guida della coalizione di centrodestra nella candidatura di Roberto Maroni che il prossimo weekend sarà in piazza insieme ai vertici del partito.

La sezione della Lega di Varese scenderà in piazza il prossimo fine settimana, sabato 29 a domenica 30 maggio, per portare avanti la campagna di tesseramento coordinata a livello lombardo.

Oltre ai consiglieri provinciali, regionali e ai parlamentari del territorio, domenica mattina alle ore 10 sarà presente anche il segretario della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti. Sabato mattina, invece, alle 9.30, interverrà Isabella Tovaglieri, eurodeputata.

Sarà presente anche il candidato sindaco Roberto Maroni: nella Città Giardino la prima uscita dopo le riaperture avrà infatti anche l’importante valenza simbolica dell’inizio della campagna elettorale, in vista delle elezioni comunali di questo autunno.

“Dopo le chiusure e la battaglia contro il Covid, che stiamo finendo di combattere, tutti abbiamo voglia di tornare finalmente a vivere e questo, per noi militanti, significa riprendere finalmente l’attività politica in strada e in piazza, stando tra la gente” commenta il commissario cittadino della Lega Cristiano Angioy Viglio.

“Oltre al tesseramento, andremo avanti a raccogliere segnalazioni e istanze dei cittadini sui problemi da risolvere, cosa che abbiamo fatto anche in questi mesi, pur con le difficoltà delle restrizioni” aggiunge.

“Varese deve tornare a rinascere. Questo il nostro obiettivo, con la collaborazione di tutti i cittadini” conclude il commissario cittadino.