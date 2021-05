Migliorano le condizioni della 17enne caduta in moto a Varese

Migliorano giorno dopo giorno le condizioni della ragazza di 17 anni coinvolta nell’incidente in moto in cui ha perso la vita il 24enne Giuseppe Guzzi a San Fermo.

La giovane dopo l’operazione non è più in pericolo di vita ed è in grado di parlare, tanto che ha potuto sentire i familiari al telefono.

La ragazza nell’incidente avvenuto il 13 maggio scorso ha subito un forte trauma cranico e facciale: trasportata in codice rosso all’ospedale di Varese era stata subito sottoposta ad un intervento chirurgico.