Motomondiale a Le Mans: obiettivo punti per le MV Agusta

Quinto appuntamento della stagione 2021 nel Motomondiale: da oggi – venerdì 14 maggio – a domenica, piloti e team sono impegnati nel G.P. di Francia che si disputa sulla storica pista di Le Mans.

Al via della Moto2 ci saranno anche le due F2 di casa MV Agusta gestite dal Forward Racing e affidate a Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi, entrambi intenzionati ad andare a punti sul tracciato transalpino. Baldassarri, in particolare, ha rotto il ghiaccio in Portogallo e si è ripetuto in Spagna ottenendo due 14mi posti che gli hanno permesso di inserirsi in classifica con 4 punti.

Buone le sensazioni dopo l’approccio con il circuito “Bugatti”, visto che i due alfieri di casa MV-Forward hanno fatto segnare tempi incoraggianti nelle prime prove libere chiudendo 14° e 15° e avanzando così la propria candidatura per un posto nel Q2, obiettivo che ancora manca alla squadra corse ticinese in questa stagione. Chiaro che il team di Giovanni Cuzari ha la necessità di salire di tono dopo i problemi e la sfortuna di inizio stagione: Le Mans può essere un trampolino di rilancio per i bolidi della Schiranna. In campionato, intanto, le gerarchie sono ancora tutte da stabilire: Gardner non ha ancora vinto ma è in testa davanti a Lowes, primo in due occasioni ma a -3 dall’australiano. Fernandez segue a ridosso, precedendo l’accoppiata tricolore formata da Bezzecchi e Di Giannantonio, vincitore a Jerez.

Nella classe regina, la MotoGP, si riparte dopo la doppietta Ducati in Spagna dove vinse Miller davanti a Bagnaia: il torinese della rossa di Borgo Panicale è l’attuale leader della classifica generale (pur senza vittorie parziali) con appena due punti di vantaggio sulla Yamaha di Fabio Quartararo.