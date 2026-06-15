Alessio Rovera è quinto a Le Mans e risale nella classifica del Mondiale Endurance

Un quinto posto che rappresenta un buon risultato in ottica classifica generale, quello colto da Alessio Rovera alla 24 Ore di Le Mans disputata tra sabato e domenica sul circuito della Sarthe, appuntamento clou del calendario del Mondiale Endurance di automobilismo. Il varesino della Ferrari, in squadra con François Heriau e Simon Mann, non è riuscito a centrare l’obiettivo podio ma ha incamerato punti preziosi che mandano il terzetto al secondo posto della classifica iridata di classe LMGT3.

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Dopo aver centrato un eccellente secondo posto in qualifica, Rovera è stato – come sempre – buon protagonista in gara: la Ferrari 296 GT3 Evo si è rivelata valida e affidabile anche sul lungo periodo restando costantemente nella top 10 di categoria ma tuttavia senza riuscire a insidiare i primissimi posti. Nelle ultime ore è stato proprio Rovera a dare l’assalto guidando in modo aggressivo, ha risalito qualche posizione e ha raggiunto il quinto posto di una gara vinta di nuovo dalla Corvette di TF Sport (Keating-Edgar-Catsburg) che comanda nettamente la classifica.

Come detto però, il trio di AF Corse è ora secondo in classifica con 40 punti contro i 72 dei leader: un divario importante ma che mette gli uomini di Ferrari a caccia nelle prossime gare. «Abbiamo provato in tutti i modi a raggiungere almeno il podio, però era davvero fuori dalla nostra portata in questa edizione – ha detto Rovera al termine della 24 Ore – Devo ringraziare tutto il team, che ha fatto un lavoro strepitoso: non abbiamo preso nemmeno una penalità e tutti i 32 pit-stop sono stati perfetti. Abbiamomassimizzato il nostro pacchetto e anche la macchina andava molto bene. In ottica campionato questo piazzamento resta un risultato positivo: nel 2025 abbiamo conquistato solo punti pesanti senza centrare piazzamenti e il titolo ci è sfuggito, quest’anno stiamo comunque marcando punti in ogni gara e questo resta fondamentale».

HYPERCAR: TRIONFO TOYOTA – Dopo tre successi consecutivi della Ferrari, la Toyota torna sul trono di Le Mans vincendo con la vettura #7 affidata a Conway, Kobayashi e De Vries davanti alla BMW #20 del team WRT e all’altra Toyota #8. Quinta la prima 499P di Maranello, la #51 (Pier Guidi, Giovinazzi, Calado) preceduta dalla prima Cadillac del team Jota. In questa edizione del resto la Ferrari è apparsa fin da subito penalizzata dal BoP e non si è mai inserita nella lotta per la vittoria. Settima la vettura #83, quella “privata” con Kubica, ritirata la 50 alle prese con un problema all’estintore di bordo che si è aperto e ha costretto l’auto a un lungo stop fino al ritiro. In classe LMP2 vittoria infine doppietta del team Inter Europol con vittoria della #43 di Tom Dillmann, Nick Yelloly e Jakub Smiechowski su Oreca-Gibson.