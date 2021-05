Natura Summer Camp… seconda edizione

Eccoci di nuovo sul campo per la nuova edizione del “Natura Summer Camp 2021”. Al centro C.R.E. L’Arca del Seprio operatori e volontari sono già pronti ad accogliere i bimbi che vorranno partecipare alla seconda edizione dei campus immersi nel verde del Parco Pineta, tra animali, giochi all’aria aperta e fantastici laboratori creativi.

Quest’anno il tema che accompagnerà le 11 settimane di campus sarà una sfida tra… topolini! Ci siamo ispirati alla fiaba di Esopo per portare in scena la sfida de “Il topo di campagna e il topo di città”: i partecipanti affronteranno i temi della diversità, dell’amicizia, la sostenibilità, la collaborazione, il tutto attraverso laboratori creativi ed esperienziali, gite nel bosco, canti e balli!

Tante le novità proposte in questa edizione: in primis, vista l’elevata richiesta dello scorso anno, quest’anno accogliamo bimbi dai 5 anni ai 12 anni e la presenza al camp è dalle 7:30 alle 18:30 per poter dare il miglior servizio possibile alle famiglie.

Vi terremo compagnia per tutta l’estate a partire da Lunedi 14 Giugno fino a Venerdi 10 Settembre.

Come sempre visti i rigidi protocolli Covid i posti sono limitati, per informazioni su disponibilità e costi potete contattare direttamente l’organizzazione tramite mail a arcobaleno.sfa@gmail.com oppure arcadelseprio.segreteria@gmail.com, telefonando al 379 1643720 oppure 346 6402471. Per chi volesse, è possibile prenotare una visita al centro e vedere gli spazi e le attività proposte.