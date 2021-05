Non ci sarà un “vaxday” per i maturandi lombardi

Non ci sarà in Lombardia un Vaxday per i maturandi. Lo ha detto l’assessore al Welfare Letizia Moratti: «Non abbiamo bisogno di fare degli open day ad hoc. Il 2 giugno, infatti, apriamo le prenotazioni per tutti gli over 16. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze. Se non sarà così naturalmente ci attiveremo per verificare anche altre opportunità. Monitoreremo comunque in maniera molto attenta questa situazione».

La vicepresidente, quindi, fa riferimento alla fine della scuola o della vacanza sorvolando sulla ragione per cui si era presentata l’esigenza di un vax day per maturandi che è di evitare l’ipotesi di un caso di positivo che potenzialmente potrebbe mettere a rischio la prova di maturità.