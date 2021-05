“Non è rigore”, il gesto di Colombo ricompensato con il Premio Calciatore Gentleman Lega Pro

Domenica 18 aprile il capitano della Pro Patria Riccardo Colombo, nel corso della sfida contro la Giana Erminio, fu protagonista di un bellissimo gesto di fair play, ammettendo di non aver subito un fallo da rigore che era invece stato assegnato dall’arbitro.

Quella decisione, presa sul momento a caldo dal calciatore di Fagnano Olona, verrà ricompensata dal Premio Calciatore Gentleman Lega Pro per la Stagione 2020/2021.

La prima edizione digitale è in programma il 21 maggio e verrà trasmessa in diretta sul portale SportMediaset.it, durante la trasmissione verrà svelato anche il Signore del Calcio della Lega Pro.

«Il gesto del Capitano Colombo è straordinario per il panorama calcistico – ha commentato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli -, normale rispetto a cosa dovrebbe rappresentare il calcio in termini valoriali. Soprattutto in un momento difficile come quello che il Paese sta attraversando, penso sia importante rafforzare la dimensione etica del calcio, riportarlo sul terreno dei valori, utilizzarlo come veicolo per restituire leggerezza e bellezza alle persone, a grandi e bambini».

LE PAROLE DELL’ORGANIZZATORE GIANFRANCO FASAN

«Una scelta semplice ma straordinaria nel calcio di oggi – spiega l’organizzatore del premio Gianfranco Fasan -. Il centrocampista si è contraddistinto per un grande gesto di fair play, di grande lealtà e anche coraggio direi nel corso della gara contro la Giana rifiutando un rigore fischiato a favore dall’arbitro. Un gesto selezionato dalla Lega Pro e immediatamente condiviso da tutto il premio Gentleman”.

Il Premio Gentleman, ideato dal 1996 da Gianfranco Fasan e Federico Alosi, è il riconoscimento più conosciuto dedicato al Fair Play nel calcio professionistico. Dal 2014 Javier Zanetti ne è il Presidente Onorario. La produzione digitale 2021 sarà realizzata da Gianfranco Fasan e Davide Scalmani.