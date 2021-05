Parte il gruppo di supporto psicologico malati di Covid

Subito dopo la prima ondata di Covid, Radiorizzonti inBlu, su richiesta di alcuni medici di base, a seguito di varie trasmissioni radiofoniche, ha patrocinato l’iniziativa di istituire un gruppo di supporto per malati di Covid usciti dalla malattia, bisognosi di un accompagnamento psicologico o per parenti di vittime del Covid. Sin da subito l’iniziativa è stata appoggiata dal Comune di Saronno, nella persona dell’assessore ai servizi alla persona, Ilaria Pagani, e dal Polo Psicologico saronnese, che gratuitamente offre la sua esperienza e le sue competenze.

Ora il gruppo di sostegno presso la sede del Polo psicologico Saronnese inizierà a radunarsi a partire da martedì 8 giugno alle ore 19. Ancora vari sono i posti disponibili per entrare nel gruppo di sostegno. Per poter aderire o per informazioni si può contattare la segreteria del Polo Saronnese di Psicologia (numero verde 800-912111 dal lunedì al venerdì h. 14:00-19:00; mail: segreteria@centrocognitivo.it)