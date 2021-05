Premio Scuola Digitale, finale regionale vinta dall’istituto Alighieri di Cassano

Per il Premio Scuola Digitale 2021, la finale regionale è stata vinta dall’istituto comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago. Sabato 22 Maggio dalle ore 9 si è svolta in diretta streaming sul canale Youtube la fase regionale della terza edizione del Premio Scuola Digitale 2021. Come per la fase provinciale, tenutasi lo scorso 17 Aprile, anche questa diretta è stato gestita dall’ ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate (VA), istituto gestito dal Dirigente Scolastico, Vincenzo Mita.

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione per promuovere e valorizzare l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa, si è aperta con i saluti istituzionali di Pasqualina Rubino, componente della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio VI Innovazione Digitale e di Augusta Celada, Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.

La competizione ha visto sfidarsi i dodici istituti comprensivi e le undici scuole secondarie di secondo grado, finaliste delle fasi provinciali delle province lombarde candidate, fra cui l’ I.C. “D. Alighieri” di Comerio e l’ITE “Tosi” di Busto Arsizio per quanto riguarda il territorio varesino.

La diretta, abilmente condotta da Michele Tovaglieri, esperto di comunicazione frontale, è stata arricchita dall’intervista con Luca Longo, docente della Technological University Dublino, premiato per la prima volta nel 2016 e riconfermato quest’anno come vincitore nel concorso nazionale irlandese dedicato agli “insegnanti eroi”.

Gli intermezzi musicali del Coro da Camera Hebel hanno reso poi la competizione ancora più piacevole da seguire. Il Coro da Camera Hebel nato nel 2011 come prosecuzione dell’omonima esperienza corale scolastica del liceo Legnani di Saronno, ha l’intento di portare la bellezza della musica e dell’arte del cantare insieme all’interno dell’ambito scolastico, è costituito solamente da voci femminili e magistralmente diretto dai maestri Alessandro Cadario e Raffaele Cifani.

La giuria, composta da Gilda Bozzi – Università degli Studi di Milano Bicocca – Formatrice ed educatrice esperta negli usi didattici dei robot; da Claudia Casavola – Funzionario informatico statistico USR Lombardia – Referente Regionale PSD; da Mattia Monga – Università degli Studi di Milano Statale – Esperto in tecnologie didattica digitali e da Renato Rovetta – Dirigente tecnico dell’USR Lombardia, ha decretato i progetti vincitori valutando i lavori proposti in base

al valore e alla qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative,

significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti,

qualità e completezza della presentazione.

Ai primi classificati è stato consegnato un premio di 2.000 euro da investire nella promozione e nella realizzazione dei progetti digitali presentati mentre altri premi sono stati riconosciuti ai secondi e terzi classificati.

Durante la mattinata sono stati presentati anche i video premiati nella competizione cinematografica Cortisonici Film Festival conclusasi poche settimane fa, che ha visto come vincitori della “sezione Ragazzi” sia per l’anno 2020 che per il 2021 due gruppi di studenti del liceo artistico, indirizzo audiovisivo-multimediale, del “Don Milani” di Tradate.

La diretta è terminata con i saluti di Vincenzo Mita, che oltre a ringraziare il MI, i docenti del suo istituto per il supporto e la collaborazione nella costruzione di un valido progetto educativo, agito a distanza e tutta la comunità scolastica che ha contribuito alla riuscita di questa bellissima manifestazione, ha evidenziato come “tutte le scuole che hanno aderito ed i docenti che hanno fatto sì che la scuola non si fermasse nonostante il periodo difficile, guidando i nostri ragazzi e conducendoli in un percorso fatto di studio e impegno, hanno così dimostrato che la competizione, soprattutto se positiva ed orientata alla creazione di soluzioni pratiche, può essere uno strumento di formazione molto coinvolgente”.

Di seguito, le scuole vincitrici:

Per il Primo ciclo

1° Posto I.C. CASSANO M. “D. Alighieri” -Varese

2° Posto I.C.S. BARZANÒ-Lecco

3° Posto I.C. GRAMSCI-MULAZZANO-Lodi

Per il Secondo ciclo

1° Posto Liceo Gandini-Lodi

2° Posto IIS C. D’ARCO-I. D’ESTE-Mantova

3° Posto Liceo Ginnasio Statale B. Cairoli-Vigevano