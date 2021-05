Pronto il rito del faro per la patronale di San Vittore a Varese

I due giorni di celebrazioni saranno aperti dalla messa coi vesperi di venerdì 7 maggio alle 18.30, mentre sabato 8 le funzioni dedicate al santo martire saranno alle 8.30, 10 e solenne alle 11.

«La celebrazione di quest’anno fa seguito a quella dello scorso anno vissuta in basilica alla presenza delle sole Autorità in rappresentanza dell’intera cittadinanza – dice monsignor Luigi Panighetti –. Questa volta torniamo a vivere la patronale con i fedeli tra i banchi della chiesa riappropriandoci di una tradizione che non è mancata nemmeno nei giorni più bui della pandemia. Avremo l’occasione di chiedere a San Vittore di intercedere per la nostra Città, perché guidi il nostro cammino col suo esempio di dedizione e devozione. E sarà anche occasione per il suffragio di coloro che hanno perso la vita e sofferto a causa della malattia e per le loro famiglie».

Come da tradizione secolare l’inizio della celebrazione delle 11 sarà sottolineato da uno dei riti più suggestivi della liturgia ambrosiana, il rito del Faro, che prevede l’accensione di un pallone di bambagia da parte del sacerdote a memoria del sacrificio del santo che ha donato la propria vita in nome della fede.

Al termine della solenne messa sarà conferita la Girometta d’oro da parte della Famiglia Bosina.