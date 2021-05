Scontro tra auto e moto in viale Sicilia a Busto Arsizio, ferito un 16enne

Questa mattina, mercoledì, uno scontro tra un’auto e una moto in viale Sicilia a Busto Arsizio ha mandato in tilt il traffico in tutta la zona ovest di Busto Arsizio, su un’asse viario molto frequentato anche dai mezzi pesanti che si dirigono da e verso la zona industriale di Sacconago.

A riportare le ferite più gravi un sedicenne in sella ad una moto da cross, probabilmente diretto verso qualche istituto scolastico della città. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e un’automedica con il personale che ha prestato il primo soccorso e ha poi trasportato il giovane in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche una pattuglia del nucleo motociclistico della Polizia Locale di Busto Arsizio che ha chiuso il tratto di viale per facilitare i soccorsi. La strada rimarrà chiusa ancora per un po’ in modo da rendere agevole anche il lavoro di rilevazione dell’incidente.