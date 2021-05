Sfida da “dentro o fuori” per la Amca Elevatori Varese

Mentre nella NBA si disputano i nuovi “play in” per l’accesso ai playoff, qualcosa di simile avviene nel mondo del basket in carrozzina italiano dove nel prossimo fine settimana sono in programma le sfide da “dentro o fuori” destinate alle migliori formazioni della prima fase.

Le prime due di ogni girone preliminare si affrontano (vantaggio del campo alle vincitrici dei singoli raggruppamenti) in una partita secca: chi vince si qualifica per la fase finale (due gironi da tre squadre ciascuno) e resta in lizza per due posti nella massima serie dell’anno venturo. Un obiettivo che è ben chiaro in casa Amca Elevatori Varese: tra i biancorossi e la rincorsa alla promozione ci sarà per cominciare la formazione friulana del Gradisca d’Isonzo, avversaria sabato 22 (a porte chiuse ma in diretta su Facebook) al PalaCus Insubria di via Monte Generoso.

La partita, in programma dalle ore 16, va presa con le molle soprattutto dopo il risultato dell’unico match di questa fase già disputato: la PDM Treviso, che ha vinto il girone in cui era impegnata Gradisca, ha demolito la Sanitaria Beni Vicenza, seconda nel gruppo di Varese, col punteggio di 92-31. La Amca Elevatori comunque ha intenzione di proseguire il proprio cammino: la squadra di coach Bottini arriva all’appuntamento con un filotto di cinque successi consecutivi e vuole sfruttare il fattore campo. Attenzione anche alla voglia di rivincita della Coop Nordest Castelvecchio che nel marzo 2018 pagò con la retrocessione una sconfitta di misura contro Varese con una tripla allo scadere di Roncari.