Si legge perché… i libri sono sorgenti di parole giuste

“La voce umana ha un potere grande e segreto. Prima del senso c’è il suono, prima delle parole c’è la voce. Quella voce ha potere sulle cose le chiama all’umanità, le rende umane”, scrivono Rita Valentino Merletti e Bruno Tognolini in “Leggimi forte”.

“Siamo ancora in grado di sentirlo quel suono senza senso quella voce senza parole che non vuole dire niente ma genera umanità. E se non sai che cosa dire ci sono sorgenti di parole giuste: leggi un libro“.