Tutte le date e i dati sui vaccini in Lombardia

Con le ultime programmazioni comunicate da Regione Lombardia si delinea sempre più nel dettaglio il futuro della campagna vaccinale dei lombardi, con tempi precisi di prenotazione e vaccinazione ormai per ogni fascia di età consentita.

A che punto sono le vaccinazioni in Lombardia

La nostra Regione ha recuperato i ritardi registrati nella fascia over80 avendo raggiunto quasi tutti gli aventi diritto ( compresi quelli allettati che verranno conclusi entro fine maggio), stanno viaggiando ora a pieno regime le fasce over70 ( 70% già vaccinato con una dose) e over 60 ( 56,7% con prima dose), mentre da una settimana sono state aperte le agende dei cinquantenni che si sono registrati in massa sin dal primo giorno con 500.000 prenotazioni ormai salite a 600.000 ( già convocato il 15%). LEGGI QUI

Prenotazioni del vaccino per i lombardi tra i 16 e 49 anni

Sono appena stati annunciati i tempi previsti per l’apertura delle prenotazioni per le fasce di età under 50. Eccoli:

– Dal 20 maggio, quindi si aprirà ai 1.211.996 over 40enni,

– Dal 27 maggio per i 944.250 over 30enni

– Dal 2 di giugno per gli oltre 1.200.000 tra i 16 e i 29 anni

Le vaccinazioni nei luoghi di vacanza non si potranno fare

I richiami delle vaccinazioni nei luoghi di vacanza non sono un’ipotesi praticabile. Lo ha spiegato la vicepresidente lombarda Letizia Moratti riportando che le difficoltà emerse in sede di conferenza Stato-Regioni, difficoltà che non permettono di pensare a quell’ipotesi. LEGGI QUI

I dati delle vaccinazioni comune per comune nel Varesotto

In questo articolo pubblichiamo tre grafici che abbiamo costruiti a partire dai dati condivisi da Regione Lombardia per comprendere con chiarezza a che punto è la campagna vaccinale anticovid in provincia di Varese LEGGI QUI