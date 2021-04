A che punto siamo con la campagna vaccinale in provincia di Varese

Da alcuni giorni, grazie all’avvio di una migliore organizzazione a livello regionale e la maggiore disponibilità di dosi, la campagna vaccinale in Lombardia ha finalmente cominciato ad ingranare un ritmo sostenuto. Si tratta senza dubbio di un andamento positivo ma occorre tenere sempre bene in considerazione il quadro complessivo della campagna vaccinale, soprattutto in virtù delle riaperture che porteranno inevitabilmente ad un rilassamento delle norme e dei comportamenti individuali. La strada per arrivare ad un buona copertura immunitaria della popolazione ha bisogno ancora di un po’ di pazienza. Ecco un grafico che spiega nel dettaglio quali sono gli obbiettivi e a che punto siamo in provincia di Varese.

Leggi anche: tutti i dati della campagna vaccinale in Lombardia