I dati aggiornati sulla campagna vaccinale in provincia di Varese comune per comune

In questo articolo pubblichiamo alcuni grafici che abbiamo costruiti a partire dai dati condivisi da Regione Lombardia per comprendere con chiarezza a che punto è la campagna vaccinale anticovid in provincia di Varese.

Trovate un primo grafico nel quale è rappresentata la progressione delle vaccinazioni su tutta la popolazione provinciale, una mappa attraverso la quale è possibile consultare la i dati comune per comune e, infine, una tabella di facile consultazione sempre con i dati per ogni comune. (Per domande, richieste di chiarimento o suggerimenti potete scrivere a tomaso.bassani@varesenews.it)

La quantità di vaccini anticovid somministrati in provincia di Varese è stabilmente sulla soglia delle 8mila dosi giornaliere, suddivise tra prime inoculazioni e richiami.

Il rapporto tra prime e seconde dosi somministrate varia a seconda dei tempi stabiliti per i richiami. Negli ultimi giorni si è tornati a somministrare seconde dosi dopo un periodo di stasi. Ecoc nel dettaglio la percentuale giornaliera di prime e seconde dosi.