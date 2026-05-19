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Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Arsizio, usano l’auto come ariete per rubare in gioielleria

Il fatto nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio: la vettura rubata, ritrovata ancora accesa. Danni ingenti alle strutture, asportati diversi oggetti preziosi

spaccata gioielleria busto arsizio maggio 2026

Notte agitata nel pieno centro storico di Busto Arsizio dove è avvenuta – poco prima delle 2 – uno colpo ai danni di una gioielleria di via don Minzoni da parte di alcuni malviventi, parzialmente riuscito.

La tecnica utilizzata è stata quella di un’automobile utilizzata come ariete per sfondare la vetrina del negozio, una Fiat Panda risultata rubata poco prima in una via cittadina. L’impatto ha fatto scattare l’allarme e attivato il sistema di sicurezza: sul posto è giunta infatti una pattuglia del servizio di vigilanza privata.

I malviventi sono però nel frattempo riusciti a introdursi nei locali della gioielleria e ad asportare alcuni oggetti preziosi e monili prima di scappare, lasciando con il motore acceso l’auto utilizzata per tentare il colpo.

I danni provocati sono comunque considerati ingenti: sul fatto stanno indagando i Carabinieri di Busto Arsizio.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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