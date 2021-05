Un pomeriggio alla scoperta della Collegiata di Castiglione Olona

Perdersi tra gli affreschi di Masolino e dei maestri toscani per un pomeriggio tutto dedicato all’arte e alla storia. Il 18 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei musei, il museo della Collegiata organizza una vista guidata in compagnia della conservatrice Laura Marazzi.

Per partecipare è necessario prenotare via mail all’indirizzo didattica@museocollegiata.it. I posti disponibili sono dodici e il prezzo a persona è di dieci euro.

Nella Collegiata, ormai vicina al sesto centenario, si possono ammirare il ciclo della Vergine di Masolino e le vivaci storie dei santi Stefano e Lorenzo di Paolo Schiavo e del Vecchietta. Nel battistero, invece, sempre Masolino racconta con la sua arte le vicende di Giovanni il battista. Nelle sale museali sono inoltre esposti dipinti, codici miniati, oreficerie, sculture: un patrimonio di recente restaurato e al centro di nuovi studi.

Durante la passeggiata tra Collegiata, antica canonica e battistero, si raccontano anche quali sono state le nuove sfide che il Museo ha affrontato e quali idee sono scaturite dalle difficoltà degli ultimi tempi: dall’iniziativa #pensieripositivi fino al progetto “Collegiata terra cielo”, finanziato da Fondazione Cariplo.