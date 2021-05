I voti del Varese: Disabato rapace, gol pesante di Minaj

Su un campo difficile come quello di Sanremo non è facile giocare bene e ancora meno vincere. Oggi il Varese ha ottenuto un successo importante, perché questi tre punti certificano anche con la matematica la salvezza. A cambiare la gara nel secondo tempo sono stati i gol di Disabato e di Minaj, poi la difesa ha fatto il resto.

LE PAGELLE

SIAULYS 6,5: Non è messo troppo sotto pressione, ma risponde “presente” sulle due conclusioni della Sanremese. Può far poco sul gol subito

QUITADAMO 6,5: Conferma di essere un giocatore fondamentale per questa squadra. Sempre sul pezzo, passa da centrale di difesa a laterale mancino senza scomporsi

MAPELLI 6,5: Respinge tutto quello che arriva dalle sue parti con la solita tenacia agonistica

PARPINEL 6,5: Ancora una volta questo classe 2001 dimostra di avere tanto potenziale

NICASTRI 6: Parte da laterale, si presta anche a fare l’esterno alto. Prestazione solida

POLO 6: Molto bene in fase difensiva, dove concede poco o nulla all’attacco della Sanremese

Aprile 6: dentro nel finale per rinforzare il muro difensivo, si fa valere sui palloni alti

GAZO 6,5: Moto perpetuo a centrocampo, corre tantissimo e lo fa con logica e senso di abnegazione per la squadra

DISABATO 7: Quando non può inventare si trasforma in bomber e con una zampata sottoporta sblocca la gara

Beak 6: Ultimi minuti di partita con tanta grinta

BALLA 6: Schierato sulla trequarti sembra quasi non ritrovarsi ma alla fine anche su questa vittoria c’è il suo zampino

Sow 6: In campo dopo il lungo infortunio, dentro per tenere la palla lontano dai pericoli, porta a termine il compito

EBAGUA 6: Gli mancano i rifornimenti e non riesce a farsi vedere sotto porta. Sarebbe forse anche da 5,5 ma oggi non ce la sentiamo di dare voti sotto la sufficienza

Capelli 6,5: Con i suoi guizzi fa vacillare la difesa della Sanremese che fino a quel momento aveva gestito bene la situazione

OTELE‘ 6: Gara più di sacrificio che di giocate. Sbaglia un paio di palloni interessanti ma dà il suo contributo

Minaj 7: “Sgridato” a più riprese di non riuscire a segnare, questa volta va in gol con l’unico tiro in porta. Ed è una rete pesantissima per la stagione biancorossa