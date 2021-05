Missione compiuta per il Varese: vittoria 2-1 a Sanremo e salvezza aritmetica

Un successo che vale doppio per il Varese, che si impone 2-1 a Sanremo e festeggia per il risultato della gara ma anche per la salvezza matematica. La gara è stata bloccata a lungo, ma nella ripresa i biancorossi hanno cambiato marcia trovando il gol prima al 22′ con Disabato, il più lesto su una corta respinta del portiere avversaria, e al 33′ con Minaj, a segno con una bella azione personale. Nel finale il gol di Lo Bosco ha messo un po’ di pepe ma la difesa biancorossa non è mai andata in affanno, portando a casa questo traguardo tanto agognato. Ora per la squadra di mister Ezio Rossi e compagni ci sarà una domenica di riposo, la prossima di campionato sarà infatti a Saluzzo domenica 6 giugno.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese scende in campo al “Comunale” di Sanremo in cerca di punti che certifichino anche matematicamente la salvezza. Mister Ezio Rossi fa turnover e torna al 3-4-1-2: mediana tutta varesina con Gazo e Disabato, davanti Balla parte dalla trequarti, alle spalle di Otelè ed Ebagua. La Sanremese dell’ex Pro Patria e Verbano Matteo Andreoletti, che dopo il lungo stop per Covid ha esordito vincendo a Vado 3-1, si schiera con un 4-3-2-1 con Pellicanò e Murgia a supporto di Gagliardi, schierato da punta.

PRIMO TEMPO

La gara parte con il destro alto di Disabato e la rovesciata senza misura di Pallicanò. Due fiammate nei primi minuti che rimangono le uniche emozioni di un primo tempo bloccato con la Sanremese che non riesce a far fruttare la grande mole di possesso palla e il Varese che invece attende ma fatica ad alzare il baricentro e a farsi pericoloso in attacco. Al 30′ , al primo corner della gara, la Sanremese fa venire i brividi ai biancorossi con un tiro-cross di Demontis da destra che attraversa l’area senza trovare deviazioni. Poco dopo Nicastri manda alto non di molto chiudendo un’azione d’angolo. Con la gara bloccata, provano a dare un po’ di brio i difensori: al 38′ Bregliano si sgancia, porta palla fino ai 25 metri e calcia forte di destro impegnando Siaulys alla parata in corner. Mister Rossi ridisegna i suoi con la difesa a 4 ma la gara continua a essere avara di occasioni e all’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

I primi minuti della ripresa seguono la trama della prima parte di gara. Mister Ezio Rossi prova a dare più velocità all’attacco inserendo Capelli per Ebagua e i biancorossi alzano un po’ il baricentro, tanto che al 18′ Balla è l’autore del primo tiro in porta, un destro dai 20 metri che Giletta alza sopra la traversa. Il Varese però sale di giri e al 22′ arriva l’episodio che cambia la sfida: Otelè si prende una punizione al limite dell’area, Balla calcia rasoterra impegnando Giletta alla parata, sulla ribattuta Disabato è il più lesto e mette in rete l’1-0. Andreoletti rinforza l’attacco della sua Sanremese inserendo Lo Bosco ma mister Rossi risponde con Minaj per sfruttare gli spazi. E proprio Minaj trova il 2-0 al 33′ con una caparbia azione personale conclusa con un destro preciso che si insacca all’angolino per il 2-0. La Sanremese si riversa in avanti e accorcia le distanze al 40′ con il tocco da corta distanza di Lo Bosco ma nel finale la difesa biancorossa non concede più nulla e, dopo 5′ di recupero, al triplice fischio finale, il Varese può esultare: salvezza!

TABELLINO

Sanremese – Varese 1-2 (0-0)

Marcatori: 22’ st Disabato (V), 33’ st Minaj (V), 40’ st Lo Bosco (S)

Sanremese (4-3-2-1): Giletta; Danovaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Miccoli; Demontis, Gemignani (41’ st Pici), Fenati (23’ st Lo Bosco); Murgia (28’ st Convitto), Pellicanò; Gagliardi. A disposizione: Bohli, Ponzio, Coccoluto, Sturaro, Bastita, Elettore. All.: Andreoletti.

Varese (3-4-1-2): Siaulys; Quitadamo, Mapelli, Parpinel; Polo (31’ st Aprile), Gazo, Disabato (44’ st Beak), Nicastri; Balla (38’ st Sow); Otelè (26’ st Minaj), Ebagua (9’ st Capelli). A disposizione: Lassi, Petito, Aiolfi, Scampini. All.: Rossi.

Arbitro: sig. Gangi di Enna (Bertozzi e Castaldo)

Calci d’angolo: 4-4. Ammoniti: Mikhaylovskiy, Fenati per la Sanremese; Polo, Otelè, Siaulys per il Varese. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Gara disputata a “porte chiuse”.