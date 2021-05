Ezio Rossi festeggia la salvezza del Varese: “Un onore allenare questo gruppo”

Al termine della vittoria sulla Sanremese, che per il Varese significa salvezza matematica, l’allenatore biancorosso Ezio Rossi è contento, ma inizia facendo autocritica rispetto alle scelte iniziali: «Ho sbagliato nel primo tempo e abbiamo subito il gioco della Sanremese. Ho cambiato modulo e ci siamo sistemati, abbiamo dimostrato di saper soffrire, nella ripresa abbiamo svoltato contro un’ottima squadra. È un piacere allenare questo gruppo, oggi abbiamo raggiunto un obiettivo ma non vogliamo fermarci: voglio vincerle tutte e arrivare a 50 punti».

Il tecnico della Sanremese Matteo Andreoletti invece commenta: «Voglio essere chiaro: sono orgoglioso dei miei ragazzi, anche oggi hanno messo tutto in campo e solo noi sappiamo quello che stiamo passando. Abbiamo dominato in lungo e in largo, è vero che non siamo stati precisi nelle rifiniture, ma abbiamo creato tantissime occasioni da gol costringendo un avversario di grande valore a cambiare sistema di gioco perché era in difficoltà. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile e sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Ci aspetta un cammino in salita, con una condizione fisica che non può essere delle migliori, ma sono convinto che i giocatori ci stupiranno. Ancora una volta complimenti alla mia squadra».